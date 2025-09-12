Убица Чарлија Кирка носио костим Доналда Трампа за Ноћ вјештица: Мајка све објавила на мрежама

12.09.2025
Тајлер Робинсон, осумњичени за убиство конзервативног активисте Чарлија Кирка носио је костим предсједника Доналда Трампа за Ноћ вјештица, види се на фотографији пронађеној на друштвеним мрежама.
Тајлер Робинсон (22) обучен је у костим у ком дјелује као да Трампу сједи на леђима и позира с млађим братом који у руци држи имитацију пушке.
Фотографију је 2017. године објавила његова мајка, а он је у то вријеме имао око 14 година.
Alleged Charlie Kirk shooter Tyler Robinson once dressed as Trump for Halloween.— HustleBitch (@HustleBitch_) September 12, 2025
Standing next to him: another kid dressed as a sniper, carrying a rifle and backpack. pic.twitter.com/Iy11MZVvMK
На основу фотографије јасно је да Робинсон није био присталица Трампа и да о њему није имао лијепо мишљење.
Робинсон је приведен у четвртак увече у јужној Јути након што је наводно признао да је убио Кирка, који је преминуо након што је упуцан у врат док је говорио на догађају Универзитета Јута Вали у сриједу.
Робинсон је био студент на Државном универзитету Јуте са стипендијом, потврдили су извори за Дејли мејл.
Кључну улогу у његовом хапшењу одиграли су чланови његове породице, а ову информацију потврдио је и гувернер Јуте.
"Члан породице Тајлера Робинсона контактирао је породичног пријатеља који је затим контактирао канцеларију шерифа округа Вашингтон са информацијом да им је Робинсон признао или имплицирао да је починио злочин", каже Кокс.
Он је додао да су чланови породице Робинсон рекли да је он посљедњих година постао политички ангажованији.
"Члан породице је испричао да је током једне вечери Тајлер поменуо другом рођаку да Чарли Кирк долази на Универзитет у Јути. Тада су разговарали о његовим ставовима и зашто га не воле. Тада је споменуо да је Кирк пун мржње и да наставља да шири мржњу", додао је.
Гувернер Јуте Спенсер Кокс даље тврди да поруке између Тајлера Робинсона и његовог цимера откривају детаље о наводној завјери.
"Истражитељи су интервјуисали тог цимера који је изјавио да се његов цимер, мислећи на Робинсона, нашалио у порукама. Садржај ових порука укључивао је поруке у којима се наводи потреба за преузимањем пушке са мјеста за испуштање, остављање пушке у жбуњу, као и поруке везане за визуелно посматрање подручја гдје је пушка остављена и поруку која се односи на остављање пушке умотане у пешкир", додао је Кокс.
Кокс је рекао да су се у порукама такође помињали гравирани меци, а Тајлер је наводно поменуо да треба да промијени одјећу.
Ухапшен је у Вашингтону у Јути, мјесту које је на око три сате вожње удаљен од мјеста гдје су живјели његови родитељи.
Подсјетимо, Трампова изјава долази након дводневне потраге за осумњиченим, у којој су власти у сриједу, 10. септембра испитале и пустиле двије особе у вези са убиством Чарлија Кирка.
Потрага је потом настављена, а амерички Федерални истражни биро (ФБИ) је објавио слике особе за коју се вјерује да је повезана са убиством Кирка.
Вјерује се да је стријелац једном пуцао са оближњег крова у "циљаном нападу" на Кирка, према подацима Одјељења за јавну безбиједност Јуте, које води истрагу заједно са ФБИ-јем.
Чарли Кирк убијен је 10. септембра током јавне дебате под називом "Докажи да грешим" на Универзитету Јута Вели.
Предсједник САД Доналд Трамп наредио је да заставе широм земље буду спуштене на пола копља у Киркову част.
