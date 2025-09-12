Logo
Убица Чарлија Кирка пронађен преко свештеника

12.09.2025

14:48

Убица Чарлија Кирка пронађен преко свештеника
Фото: Tanjug/AP Photo/Jeffrey Phelps

Доналд Трамп, предсједник САД, рекао је да је убицу америчког активисте Чарлија Кирка пријавио неко "врло близак њему" и да ће то бити објављено касније у петак.

Трамп је назначио да је убица пронађен преко свештеника, који је на крају у причу увео и оца те особе.

"Био је то свештеник, а свештеник је отишао код пријатеља, који је, успут речено, укључен у провођење закона, а његов добар пријатељ је високи амерички шериф, и они су одатле кренули, а онда се умијешао отац", рекао је.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Свијет

Трамп: Ухапшен осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Предсједник САД није рекао да ли је отац био свјестан наводног злочина свог сина.

Једна особа је у притвору и испитује се у вези са убиством конзервативног активисте Чарлија Кирка, према четири извора упозната са случајем.

Ускоро се одржава конференција за новинаре, на којој ће бити саопштено више детаља.

