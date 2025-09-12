Убица Чарлија Кирка пронађен преко свештеника

12.09.2025
14:48
Доналд Трамп, предсједник САД, рекао је да је убицу америчког активисте Чарлија Кирка пријавио неко "врло близак њему" и да ће то бити објављено касније у петак.
Трамп је назначио да је убица пронађен преко свештеника, који је на крају у причу увео и оца те особе.
"Био је то свештеник, а свештеник је отишао код пријатеља, који је, успут речено, укључен у провођење закона, а његов добар пријатељ је високи амерички шериф, и они су одатле кренули, а онда се умијешао отац", рекао је.
Предсједник САД није рекао да ли је отац био свјестан наводног злочина свог сина.
Једна особа је у притвору и испитује се у вези са убиством конзервативног активисте Чарлија Кирка, према четири извора упозната са случајем.
Ускоро се одржава конференција за новинаре, на којој ће бити саопштено више детаља.
