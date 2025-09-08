Logo
Убица у ронилачком одијелу изрешетао младиће у башти кафића, ухапшен након удеса

08.09.2025

14:58

Убица у ронилачком одијелу изрешетао младиће у башти кафића, ухапшен након удеса
Фото: Printscreen/Youtube

Албанска полиција ухапсила је осумњиченог за двоструко убиство у Скадру, јављају медији.

Према писању медија, у питању је Р. Г, који је у пуцњави повриједио још двије особе.

До пуцњаве је дошло јутрос око 8.50 часова у насељу Ћемаљ Стафа у Скадру у башти једног кафића.

У пуцњави је на лицу мјеста убијен А. П., док је Л. К. (31) преминуо у болници од задобијених повреда.

У нападу су повријеђени Е. В. (43) као и конобарица М. К. (25), која је задобила лакше повреде.

Како преноси Репортери, осумњичени је ухапшен након злочина.

Он је искористио мотор како би починио злочин, а након њега је побјегао BMW-ом, јер наводно није успео да упали мотор.

Ухапшен је у ронилачком одијелу у подручју познатом као Зали и Кирит, неколико километара од мјеста инцидента.

Успут је доживио несрећу када се сударио са другим аутомобилом и привукао пажњу полиције јер је још увијек носио опрему.

Полиција га је прогонила и у области ријеке Кири када је напустио аутомобил и побјегао пјешке са пиштољем у руци. Након што је опкољен, предао се.

Медији су објавили и снимак његовог хапшења.

За сада није познат мотив пуцњаве, а истрага се наставља.

Skadar

Убиство

