Убица у ронилачком одијелу изрешетао младиће у башти кафића, ухапшен након удеса

Албанска полиција ухапсила је осумњиченог за двоструко убиство у Скадру, јављају медији.
Према писању медија, у питању је Р. Г, који је у пуцњави повриједио још двије особе.
До пуцњаве је дошло јутрос око 8.50 часова у насељу Ћемаљ Стафа у Скадру у башти једног кафића.
У пуцњави је на лицу мјеста убијен А. П., док је Л. К. (31) преминуо у болници од задобијених повреда.
У нападу су повријеђени Е. В. (43) као и конобарица М. К. (25), која је задобила лакше повреде.
Како преноси Репортери, осумњичени је ухапшен након злочина.
Он је искористио мотор како би починио злочин, а након њега је побјегао BMW-ом, јер наводно није успео да упали мотор.
Ухапшен је у ронилачком одијелу у подручју познатом као Зали и Кирит, неколико километара од мјеста инцидента.
Успут је доживио несрећу када се сударио са другим аутомобилом и привукао пажњу полиције јер је још увијек носио опрему.
Полиција га је прогонила и у области ријеке Кири када је напустио аутомобил и побјегао пјешке са пиштољем у руци. Након што је опкољен, предао се.
Медији су објавили и снимак његовог хапшења.
За сада није познат мотив пуцњаве, а истрага се наставља.
