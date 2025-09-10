Убици Џона Ленона одбијен условни отпуст 14. пут

10.09.2025
Човјеку који је убио Џона Ленона на Менхетну 1980. године 14. пут је одбијен условни отпуст из затвора, рекли су званичници установе у Њујорку у којој служи казну.
Марк Дејвид Чепмен (70) појавио се пред комисијом за условни отпуст 27. августа, а одлуку је сада објавила локална затворска служба.
Чепмен је убио Ленона из пиштоља у ноћи 8. децембра 1980. године, док су се музичар и његова супруга Јоко Оно враћали у свој стан на Горњем Вест Сајду.
Ленон је раније тог дана потписао аутограм Чепмену на примјерку свог тек објављеног албума "Двострука фантазија".
Чепмен је ухапшен у року од неколико минута, док је сједио близу мјеста пуцњаве са примјерком Селинџеровог романа "Ловац у житу".
Ленон је имао 40 година, подсјећа АП.
