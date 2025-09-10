Logo
Убици Џона Ленона одбијен условни отпуст 14. пут

10.09.2025

21:10

Коментари:

0
Убици Џона Ленона одбијен условни отпуст 14. пут
Фото: Pixabay

Човјеку који је убио Џона Ленона на Менхетну 1980. године 14. пут је одбијен условни отпуст из затвора, рекли су званичници установе у Њујорку у којој служи казну.

Марк Дејвид Чепмен (70) појавио се пред комисијом за условни отпуст 27. августа, а одлуку је сада објавила локална затворска служба.

Чепмен је убио Ленона из пиштоља у ноћи 8. децембра 1980. године, док су се музичар и његова супруга Јоко Оно враћали у свој стан на Горњем Вест Сајду.

Здравље

Чекала је 17 година да оперише тешки деформитет вилице: Сада изгледа тотално другачије

Ленон је раније тог дана потписао аутограм Чепмену на примјерку свог тек објављеног албума "Двострука фантазија".

Чепмен је ухапшен у року од неколико минута, док је сједио близу мјеста пуцњаве са примјерком Селинџеровог романа "Ловац у житу".

hitna pomoc

Свијет

Најмање 30 људи повријеђено у судару трамваја и аутобуса у Грчкој

Ленон је имао 40 година, подсјећа АП.

Џон Ленон

условни отпуст

