Аутор:АТВ редакција
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Шеф службе унутрашње безбједности покрета Хамас у Гази Наим Абу Нахал убијен је у нападу израелске војске, саопштили су из тог покрета.
Информацију о смрти Абу Нахала потврдио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
Израелска војска је у објави на "Иксу" описала убиство Абу Нахала као "значајан ударац на способности Хамасовог апарата".
Војска је оптужила оперативце милитантног покрета за вршење "терористичких напада" на израелске цивиле и војнике, без навођења детаља.
Абу Нахаловог претходника ухапсила је израелска војска прије три мјесеца, подсјећа агенција ДПА.
Служба унутрашње безбједности Хамаса одговорна је за заштиту званичника тог покрета и координацију њихових састанака, преноси Срна.
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