Угашена стрaница Гинтера Фелингерa на српском и енглеском језику

Извор:

АТВ

09.09.2025

14:56

Фото: Википедија

Аустријски економиста Гинтер Фелингер, познатији као НАТО лобиста, потврдио је на свом Икс налогу да му je доктор економске дипломатије Синиша Пепић обрисао страницу на енглеском и српском језику на Википедији.

"Ја сам његова највећа ноћна мора, био и остао! Све док се не мане Срба, Србије и Републике Српске", поручио је Пепић раније на Иксу.

Тагови:

Siniša Pepić

Vikipedija

