Угашена стрaница Гинтера Фелингерa на српском и енглеском језику

Извор:
АТВ
09.09.2025
14:56
Коментари:1
Аустријски економиста Гинтер Фелингер, познатији као НАТО лобиста, потврдио је на свом Икс налогу да му je доктор економске дипломатије Синиша Пепић обрисао страницу на енглеском и српском језику на Википедији.
“I have a @Wikipedia page in English https://t.co/QoIowfikKx…— Синиша Пепић (@sinisa_pepic) September 8, 2025
and in Serbian https://t.co/K0BNI5H9aD…”
Not for long though!
"Ја сам његова највећа ноћна мора, био и остао! Све док се не мане Срба, Србије и Републике Српске", поручио је Пепић раније на Иксу.
It is done— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) September 9, 2025
Serb Secret Service Agent #BIA @sinisa_pepic manage to delete my @Wikipedia page in English and Serbia https://t.co/UnDpo6gAtU
