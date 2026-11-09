Ухапшен брат Виктора Орбана

Аутор:АТВ редакција
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Брат Виктора Орбана, Арон Орбан, приведен је као осумњичен за трговину људима, објавио је данас мађарски премијер Петер Мађар на Фејсбуку.
"Према извештајима штампе, брат Виктора Орбана, Арон Орбан, притворен је због сумње на трговину људима. НВВХ и Национални истражни биро настављају истрагу", написао је Мађар на својој страници на друштвеним мрежама.
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