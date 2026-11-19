Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Некадашњи тјелохранитељ легендарног Михаела Шумахера, као и фудбалера Златана Ибрахимовића, румунски држављанин, Кристијан Анхелијук ухапшен је због сумње да је зарадио велике суме новца на основу лажних докумената и диплома.
Анхелијук је осим тога је оптужен да је на основу тога добио и посао у румунском Парламенту, односно Скупшитни.
Због своје снаге и величине убрзо је постао и тјелохранитељ Златана Ибрахимовића, као и Михаела Шумахера.
Регион
Дио Црне Горе у мраку због снажног невремена
"Газда је дошао и рекао ми - Ниси више на одмору, сада ћеш радити за Шумахера, посебно током трке у Монци. Свуда смо ишли са њим. Буквално смо били његова сјенка", рекао је једном приликом Кристијан Анхелијук.
Међутим, од 2020. године је Анхелијук кренуо да се бави криминалним активностима и почео је да продаје лажна документа - од личних карти, преко пасоша, држављанстава, увјерења о рођењу и смрти.
Тврдио је да има везе са државним службама и обећавао им да преко њих могу да добију све папире. Углавном је сарађивао са држављанима Украјине по том питању. Потом је прешао на посао у Скупштини Румуније 2024. године. Све то је трајало око три мјесеца, након чега је ухваћен.
Свијет
Лавров: Сатанске вриједности шире се Западом
Кристијан Анхелијук је тако зарадио на хиљаде долара од људи којима је обећао да ће их запослити у болници "Радауци". Међутим, на крају је завршио иза решетака, преноси "курир".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму