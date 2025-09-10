Logo
Ухапшено 250 демонстраната у протестима против Макрона

10.09.2025

15:30

Ухапшено 250 демонстраната у протестима против Макрона
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

У првим часовима демонстрација против француског предсједника Емануела Макрона и његове нове владе у Паризу и другим дијеловима Француске ухапшено је 250 људи, саопштено је из Министарства унутрашњих послова.

Демонстранти су блокирали путеве и палили ватре, а полиција је одговорила сузавцем и разбијањем барикада, пренио је АП.

Учесници протеста се, између осталог, противе Макроновој политици буџетских резова, због које је раније ове седмице пала влада.

Себастијан Лекорњу

Свијет

Ко је Себастијан Лекорњу, нови премијер Француске?

Демонстранти, који су се организовали током љета, нису успјели да "блокирају све", што им је прокламовани циљ, пошто је 80.000 распоређених полицајаца брзо реаговало.

Министар унутрашњих послова Бруно Ретајо рекао је да је аутобус запаљен у западном граду Рену. На југозападу земље, оштећење електричних каблова усљед пожара зауставило је жељезнички саобраћај на једној линији и пореметило саобраћај на другој.

Емануел Макрон-02092025

Свијет

Макрон именовао новог премијера: Министар војске на челу владе

Протести су за сада мањег интензитета од претходних таласа немира који су се спорадично дешавали током Макроновог првог и текућег другог мандата.

