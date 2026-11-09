Умало судар два путничка авиона у ваздуху: Контрола летења хитно реаговала

Аутор:АТВ редакција
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Широкотрупни дуголинијски авион Ербас А350-900 компаније Ер Франс (АФ) нашао се на путањи другог путничког авиона непосредно након полијетања са међународног аеродрома Лос Анђелес, 7. новембра 2026. године, односно у тзв. нир мис ситуацији.
Контрола летења морала је хитно да интервенише како би спријечила потенцијални судар са авионом Америка Ерлајнс (АА) Ербас А321-200, који је у том тренутку такође започео пењање послије полетања.
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Према до сада доступним информацијама које преноси "Аеротине.аеро", вертикално растојање између два авиона смањило се на свега око 400 стопа (121 метар). Контролори су издали хитна упутства објема посадама, након што је А350 неочекивано скренуо са одобрене путање, односно процедуре за одлазак са аеродрома.
Инцидент се догодио око 8.15 часова по универзалном координисаном времену (УТЦ). Лет АФ28 полетио је први, око 8.15, док је авион Американ Ерлајнс на лету АА1660 напустио паралелну писту приближно минут касније.
Ербас А350-900 регистарске ознаке Ф-ХУВК. летио је према међународном аеродрому Папете (ППТ) у Француској Полинезији. Према доступним подацима, овај А350-900 има 292 путничка сједишта: 48 у бизнис класи, 32 у премијум економској и 212 у економској класи.
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Ербас А321-200, регистрације Н191УВ, обављао је лет АА1660 према међународном аеродрому Далас/Форт Ворт (ДФВ) у Тексасу. ва верзија А321 има 190 сједишта: 20 у првој класи, 35 у категорији Мејн Кабин Екстра и 135 у стандардној економској класи, наводи авио-компанија на свом сајту.
Лет АФ28 полетио је са писте 24Л, док је Американ Ерлајнс АА1660 користио писту 25Р.
Према доступним радио-комуникацијама са контролом летења, посада Ер Франс добила је одобрење за полијетање према процедури СУММР2 Стандард Инструмент Депарчур (СИД), која одређује путању авиона након напуштања писте.
Међутим, непосредно након полијетања, А350 је неочекивано започео скретање улево, умјесто да настави према додијељеној путањи. Тиме се авион приближио путањи одласка америчког А321, који се у том тренутку такође пењао, преноси "Аеротиме".
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Посада Американ Ерлајнс пријавила је да се авион налази на висини од 2.000 стопа и да се пење према 5.000 стопа. Контрола летења одмах је наредила посади да заустави пењање и одржи висину од 2.000 стопа.
Према почетним извјештајима који се позивају на податке о праћењу летова, вертикално растојање између два авиона износило је приближно 400 стопа (121 метар).
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