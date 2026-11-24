Аутор:АТВ редакција
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Најмање 20 људи умрло је у Ирану у посљедњих мјесец дана од тровања алкохолом, а више од 350 је на лијечењу, јавила је телевизијска кућа "ИРИБ".
Највећи број случајева тровања забиљежен је у граду Нишапур на сјевероистоку Ирана /211 случајева/ и у Ширазу на југу земље /66 случајева/.
Просјечна старост отрованих особа је 30 година, а најмлађа има 12 година. Ово није једино дијете млађе од 18 година отровано алкохолом, наводи се у извјештају, преноси Срна.
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