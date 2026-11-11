Умро руски амбасадор у САД Александар Дарчијев

Аутор:АТВ редакција
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Ванредни и опуномоћени амбасадор Русије у Сједињеним Америчким Државама Александар Дарчијев преминуо је у 66. години, саопштило је Министарство спољних послова Русије.
Дарчијев је био у дипломатској служби од 1992. године. Радио је на различитим функцијама у централном апарату Министарства спољних послова Русије, као и у дипломатским представништвима у иностранству.
Russian Ambassador to the US Alexander Darchiev has died, aged 66, the Russian Ministry of Foreign Affairs reports https://t.co/VnPtqEOOiQ— RT (@RT_com) November 11, 2026
Звање ванредног и опуномоћеног амбасадора добио је у фебруару 2016. године, док је обављао дужност руског амбасадора у Канади. Ту функцију обављао је од 2014. до 2020. године.
На дужност амбасадора Русије у Сједињеним Америчким Државама ступио је у марту 2025. године. Истовремено је постао и стални представник Русије при Организацији америчких држава у Вашингтону.
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