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Умро руски амбасадор у САД Александар Дарчијев

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АТВ редакција
11.11.2026 17:23

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Умро руски амбасадор у САД Александар Дарчијев
Фото: МИД России

Ванредни и опуномоћени амбасадор Русије у Сједињеним Америчким Државама Александар Дарчијев преминуо је у 66. години, саопштило је Министарство спољних послова Русије.

Дарчијев је био у дипломатској служби од 1992. године. Радио је на различитим функцијама у централном апарату Министарства спољних послова Русије, као и у дипломатским представништвима у иностранству.

Звање ванредног и опуномоћеног амбасадора добио је у фебруару 2016. године, док је обављао дужност руског амбасадора у Канади. Ту функцију обављао је од 2014. до 2020. године.

На дужност амбасадора Русије у Сједињеним Америчким Државама ступио је у марту 2025. године. Истовремено је постао и стални представник Русије при Организацији америчких држава у Вашингтону.

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Тагови :

Америка

Русија

амбасадор

Александар Дарчијев

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