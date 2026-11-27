Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Некадашњи новинар магазина "Тајм" и замјеник америчког државног секретара Строб Талбот преминуо је у 80. години послије дуге болести, у свом дому у Ист Хемптону, у савезној америчкој држави Њујорк, саопштио је његов син Девин Талбот.
Талбот, који је преминуо у четвртак, обављао је функцију замјеника америчког државног секретара у администрацији предсједника Била Клинтона, а потом је био на челу Института Брукингс, пренио је данас Политико.
"Строб је био добар и изузетно интелигентан човјек који је допринио да наш свијет буде мирнији и безбједнији", изјавио је Клинтон након Талботове смрти.
Република Српска
Ђокићев посланик за Вијеће народа кандидовао брата потпредсједника Српске
Талбот је студирао на универзитетима Јејл и Оксфорд, гдје је дијелио собу са Клинтоном.
Током студија на британском универзитету, након што је обављао праксу у магазину "Тајм" у Москви, редакција га је замолила да помогне у превођењу процурјелих мемоара Никите Хрушчова, некадашњег првог секретара Комунистичке партије Совјетског Савеза, који је смијењен 1964. године.
Талбот је прихватио задатак, што му је донијело извјесну репутацију још у младости, али и посао у том магазину.
Послије 21 године проведене у магазину “Тајм”, гдје се бавио совјетско-америчким односима и обављао различите функције, укључујући дужност шефа вашингтонског бироа и колумнисте за спољну политику, према његовој биографији на сајту Стејт департмента, добио је позив од новоизабраног предсједника Била Клинтона, пише "Глас Српске".
Талбот се придружио Стејт департменту 1994. године и убрзо постао замјеник државног секретара.
На тој функцији био је један од архитеката приступа Клинтонове администрације Русији и другим бившим совјетским републикама, а водио је и преговоре између Сједињених Америчких Држава и Индије након индијских нуклеарних проба 1998. године.
Као замјеник америчког државног секретара, био је један од архитеката Бонских овлашћења специјалног представника међународне заједнице у БиХ, а уз Виктора Черномирдина и Мартија Ахтисарија учествовао је у преговорима којима је 1999. године окончан рат на Косову и Метохији.
Био је и један од архитеката Кумановског споразума и Резолуције 1244 Савјета безбједности Уједињених нација.
Талбот је касније, од 2002. до 2017. године, био предсједник Института Брукингс. Током тог периода предсједавао је и Савјетодавним одбором за спољну политику Стејт департмента.
Он је, такође, аутор више од десет књига. Његова посљедња књига, под насловом "Упозорење наших оснивача: Доба разума сусреће се са добом Трампа", објављена је 2020. године.
Рођен је 1946. године у Дејтону, у америчкој савезној држави Охајо. Иза себе је оставио два сина, Девина и Ејдријана, и шесторо унучади.
Његова прва супруга Брук Ширер преминула је 2009. године, а касније се оженио књижевницом Барбаром Лазир Ашер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму