УН убједљивом већином усвојиле декларацију о оснивању палестинске државе без Хамаса

12.09.2025

19:21

УН убједљивом већином усвојиле декларацију о оснивању палестинске државе без Хамаса
Фото: Youtube/DRM News/screenshot

Генерална скупштина Уједињених нација данас су убједљивом већином гласова усвојиле декларацију у којој се наводе "опипљиви, временски ограничени и неповратни кораци" ка рјешењу о двије државе између Израела и Палестинаца, без учешћа палестинског милитантног покрета Хамас, преноси Ројтерс.

За декларацију је гласало 142 земаља, десет је било против, док је 12 земаља било уздржано.

Гласање је одржано прије састанка свјетских лидера 22. септембра, на маргинама Генералне скупштине УН на високом нивоу, гдје се очекује да ће Велика Британија, Француска, Канада, Аустралија и Белгија формално признати палестинску државу.

Декларација коју је усвојила Генерална скупштина са 193 чланице осуђује нападе палестинских милитаната Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, који је покренуо рат у Гази.

Такође осуђује нападе Израела на цивиле и цивилну инфраструктуру у Гази, опсаду и гладовање, "што је резултирало разорном хуманитарном катастрофом и кризом заштите".

Француски министар спољних послова Жан-Ноел Баро рекао је да је резолуција обезбиједила међународну изолацију Хамаса.

''По први пут данас, Уједињене нације су усвојиле текст којим се Хамас осуђује због злочина и позива на предају и разоружање'', рекао је Баро у објави на платформи X.

Против необавезујуће резолуције гласали су Израел и САД, Аргентина, Мађарска, Микронезија, Науру, Палауа, Папуа Нова Гвинеја, Парагвај и Тонга.

У декларацији се наводи да рат у Гази "мора одмах да се заврши", и да се подржава распоређивање привремене међународне мисије коју би наложио Савјет безбједности УН.

''У контексту окончања рата у Гази, Хамас мора окончати своју владавину у Гази и предати своје оружје Палестинској управи, уз међународно ангажовање и подршку, у складу са циљем суверене и независне палестинске државе'', наводи се у декларацији.

Представници САД су саопштили за гласање о резолуцији представља "још један погрешан и лоше темпиран маркетниншки трик", који је поткопао озбиљне дипломатске напоре за окончање сукоба у Гази.

''Немојте погрешно схватити, ова резолуција је поклон Хамасу. Далеко од тога да је промовисала мир, конференција је већ продужила рат, охрабрила Хамас и наштетила изгледима за мир и краткорочно и дугорочно'', рекао је амерички дипломата Морган Ортагус Генералној скупштини.

Израел, који је дуго критиковао УН што нису осудиле Хамас за нападе 7. октобра, одбацио је декларацију као једнострану.

''Једини који има користи је Хамас... Када терористи кличу, не унапређујете мир, унапређујете терор'', рекао је израелски амбасадор при УН, Дени Данон.

Гласање претходи предстојећем самиту УН којим ће копредсједавати Ријад и Париз 22. септембра у Њујорку, на којем је француски предсједник Емануел Макрон обећао да ће формално признати палестинску државу.

У нападу Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године убијено је 1.200 људи, углавном цивила, а 251 особа је узета за таоце, према израелским подацима.

Више од 64.000 људи, такође углавном цивила, од тада је убијено током рата у Гази, према палестинским здравственим властима, преноси Танјуг.

