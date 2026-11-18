Аутор:АТВ редакција
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Мале богиње се поново шире у земљама у којима су раније биле под контролом, што доводи дјецу у опасност, упозорила је директор Уницефа Кетрин Расел.
Она је указала да су САД, Мексико и Боливија изгубили статус држава које су елиминисале ово вирусно обољење.
Земља губи статус када исти генотип и линија вируса малих богиња континуирано циркулишу унутар њених граница у периоду од најмање 12 мјесеци, пренијела је агенција Сана.
"Видимо случајеве малих богиња на мјестима гдје је болест била под контролом, а дјеца плаћају цијену", изјавила је Раселова.
Она је рекла да су вакцине против малих богиња спасиле близу 59 милиона живота од 2000. године и позвала на стално улагање напора против ове болести, која може бити спријечена.
Мексико је ове године потврдио више од 13.900 случајева малих богиња, што је највише од епидемије 1989. и 1990. године. САД су ове године потврдиле више од 5.400 случајева заразе.
Око 96 одсто случајева су невакцинисане особе или оне са непознатим статусом вакцинације, док дјеца и адолесценти млађи од 20 година чине 58 одсто заражених.
Од почетка 2025. године, најтеже су погођена дјеца узраста од једне до четири године, наводи се у подацима Уницефа.
Уницеф указује да је пад имунитета резултат поремећаја и препрека у здравственој заштити након пандемије вируса корона, ширења дезинформација и неповјерења према вакцинацији, преноси Срна.
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