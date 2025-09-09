09.09.2025
Украјинске оружане снаге извеле су напад британском крстарећом ракетом "Сторм Шедоу" из ваздуха у близини школе у Доњецку.
"Током вечерњег напада украјинских оружаних снага на стамбене четврти Кујбишевског округа Доњецка, коришћена је британска ваздушно-лансирана ракета 'Сторм Шедоу'", саопштено је из кабинета предсједника самопроглашене Доњецке Народне Републике, преносе РИА Новости.
У саопштењу се наводи да је удар украјинских оружаних снага изазвао значајну штету на стаклу и фасади школе.
Раније је објављено да су украјинске оружане снаге напале парк Гуливер, који се налази у Калињинском округу Доњецка.
(б92)
