Употребљено моћно оружје – Украјина је то урадила...

09.09.2025

07:32

Употребљено моћно оружје – Украјина је то урадила...
Фото: Танјуг/АП

Украјинске оружане снаге извеле су напад британском крстарећом ракетом "Сторм Шедоу" из ваздуха у близини школе у Доњецку.

"Током вечерњег напада украјинских оружаних снага на стамбене четврти Кујбишевског округа Доњецка, коришћена је британска ваздушно-лансирана ракета 'Сторм Шедоу'", саопштено је из кабинета предсједника самопроглашене Доњецке Народне Републике, преносе РИА Новости.

У саопштењу се наводи да је удар украјинских оружаних снага изазвао значајну штету на стаклу и фасади школе.

Раније је објављено да су украјинске оружане снаге напале парк Гуливер, који се налази у Калињинском округу Доњецка.

(б92)

