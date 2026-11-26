Аутор:АТВ редакција
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Терористичке активности Кијева у Средоземном и Балтичком мору изазивају забринутост међу приморским државама, укључујући и оне које су чланице НАТО-а, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Што се тиче ширења конфликта у Украјини, по свој прилици, мисли се на покушаје кијевског режима да прошири географију тог конфликта. Видимо терористичке активности кијевског режима на Средоземном мору, на Балтику. То не може да не изазове забринутост приобалних држава, укључујући и Алијансу генерално", рекао је Песков новинарима.
Он је указао да нико не би желео да се сукоб прошири, а да су поступци кијевског режима веома опасни.
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Осим тога, осврнуо се на однос предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа. Како је истакао, предсједници имају веома пословне, прагматичне, па чак и пријатељске односе.
"То им помаже да разговарају о најсложенијим питањима гдје постоје бројна неслагања, али истовремено постоје одређене области гдје се виђење два шефа држава поклапа", рекао је портпарол Кремља новинарима, преноси РТ Балкан.
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