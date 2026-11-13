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Упозорење за власнике БМВ-а, могуће изазивање пожара и кад је мотор угашен

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АТВ редакција
13.11.2026 15:39

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Детаљан приказ амблема на BMW управљачу, уз ефектан приказ дубинске оштрине.
Фото: pexels/Simon Riley

Америчка Национална управа за безбједност саобраћаја на ауто-путевима /НХТСА/ позвала је власнике више од 720.000 возила марке "Бе-Ем-Ве" да их паркирају на отвореном због ризика од пожара, док се не изврше поправке.

"Бе-Ем-Ве" је саопштио да повлачи 720.796 возила због ризика од избијања пожара док су аутомобили паркирани и мотори угашени.

Возила су претходно повучена 2024. године због проблема са воденом пумпом и поправка се мора поново извршити, наводи НХТСА.

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Управа за безбједност саобраћаја позвала је власнике "да паркирају своја возила напољу и даље од зграда и других возила док се аутомобили не поправе", преноси Срна.

"Бе-Ем-Ве" још ради на рјешавању проблема.

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Тагови :

БМВ

пожар

Аутомобил

Америка

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БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.

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