Упозорење за власнике БМВ-а, могуће изазивање пожара и кад је мотор угашен

Аутор:АТВ редакција
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Америчка Национална управа за безбједност саобраћаја на ауто-путевима /НХТСА/ позвала је власнике више од 720.000 возила марке "Бе-Ем-Ве" да их паркирају на отвореном због ризика од пожара, док се не изврше поправке.
"Бе-Ем-Ве" је саопштио да повлачи 720.796 возила због ризика од избијања пожара док су аутомобили паркирани и мотори угашени.
Возила су претходно повучена 2024. године због проблема са воденом пумпом и поправка се мора поново извршити, наводи НХТСА.
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Управа за безбједност саобраћаја позвала је власнике "да паркирају своја возила напољу и даље од зграда и других возила док се аутомобили не поправе", преноси Срна.
"Бе-Ем-Ве" још ради на рјешавању проблема.
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