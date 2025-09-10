Упуцан савезник Доналда Трампа

10.09.2025
21:16
Коментари:0
Чарли Кирк, утицајни десничарски активист, близак предсједнику САД-а Доналду Трампу и извршни директор организације Турнинг Поинт УСА (ТПУСА), рањен је током догађаја на Свеучилишту Јута Волију.
На снимцима који круже друштвеним мрежама види се тренутак кад је погођен док је говорио испод шатора у дворишту Универзитета. У исто вријеме студенти су у паници бјежали од звукова пуцњаве.
Регион
Рај испуњен миром на свега четири сата од нас
Кирк је ондје наступао у склопу турнеје Американ Камбек Тур, коју организујеа локални огранак ТПУСА.
Његов тим потврдио је за "Фокс Њуз" да је погођен, али засад није познато у каквом је стању. Полиција је потврдила да су испаљени хици, а ФБИ је саопштио да агенти долазе на мјесто догађаја и да у потпуности подржавају истрагу.
Потпредсједник САД-а Џеј Ди Венс позвао је на молитву за Кирка, називајући га "добрим човјеком и младим оцем", док је министар одбране Пит Хегсет рекао:
"Нека га дотакне исцјељујућа рука Исуса Христа."
Гувернер Калифорније Гавин Неwсом осудио је напад и поручио да је "одвратан, гнусан и срамотан".
Сенатор из Јуте Мајк Ли рекао је да помно прати ситуацију и позвао на молитве за Кирка и студенте који су били ондје.
Непосредно прије пуцњаве, Кирк је на Иксу објавио: "ВРАТИЛИ СМО СЕ. Универзотет Јута Воли је на ногама и СПРЕМНО за први повратнички наступ у склопу турнеје Американ Камбек Тур."
Најновије
Најчитаније
08
21
08
11
08
09
08
01
07
59
Тренутно на програму