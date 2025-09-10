Logo
Large banner

Упуцан савезник Доналда Трампа

10.09.2025

21:16

Коментари:

0
Упуцан савезник Доналда Трампа
Фото: Tanjug/AP Photo/Jeffrey Phelps

Чарли Кирк, утицајни десничарски активист, близак предсједнику САД-а Доналду Трампу и извршни директор организације Турнинг Поинт УСА (ТПУСА), рањен је током догађаја на Свеучилишту Јута Волију.

На снимцима који круже друштвеним мрежама види се тренутак кад је погођен док је говорио испод шатора у дворишту Универзитета. У исто вријеме студенти су у паници бјежали од звукова пуцњаве.

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

Кирк је ондје наступао у склопу турнеје Американ Камбек Тур, коју организујеа локални огранак ТПУСА.

Реакције и истрага

Његов тим потврдио је за "Фокс Њуз" да је погођен, али засад није познато у каквом је стању. Полиција је потврдила да су испаљени хици, а ФБИ је саопштио да агенти долазе на мјесто догађаја и да у потпуности подржавају истрагу.

Потпредсједник САД-а Џеј Ди Венс позвао је на молитву за Кирка, називајући га "добрим човјеком и младим оцем", док је министар одбране Пит Хегсет рекао:

"Нека га дотакне исцјељујућа рука Исуса Христа."

Гувернер Калифорније Гавин Неwсом осудио је напад и поручио да је "одвратан, гнусан и срамотан".

Сенатор из Јуте Мајк Ли рекао је да помно прати ситуацију и позвао на молитве за Кирка и студенте који су били ондје.

Непосредно прије пуцњаве, Кирк је на Иксу објавио: "ВРАТИЛИ СМО СЕ. Универзотет Јута Воли је на ногама и СПРЕМНО за први повратнички наступ у склопу турнеје Американ Камбек Тур."

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Пуцњава

Америка

SAD

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану

Свијет

Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану

11 ч

0
Struja, električna energija

Свијет

Цијела Куба остала без струје

11 ч

0
Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

Друштво

Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

11 ч

0
Убици Џона Ленона одбијен условни отпуст 14. пут

Свијет

Убици Џона Ленона одбијен условни отпуст 14. пут

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner