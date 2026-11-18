Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Европска комисија је предложила да нови зајам од 45 милијарди евра Украјини за 2027. годину отплати Русија кроз будуће ратне репарације, изјавила је предсједник Еврпске комисије Урсула фон дер Лајен.
Она је новинарима у Бриселу рекла да би зајам требао да помогне у покривању око двије трећине очекиваног финансијског дефицита од 70 милијарди евра са којим ће се Украјина суочити сљедеће године, пренио је АФП.
"Сматрамо да је ово најбољи начин да се Украјини пружи снажна подршка за преговарачким столом. Украјина треба да надокнади дуг тек када Русија плати за штету коју је проузроковала у Украјини", истакла је Фон дер Лајенова.
Она је напоменула да се од осталих међународних партнера Кијева очекује да обезбиједе преостали новац потребан за попуњавање дефицита.
Планирана мјера, која захтијева одобрење чланица ЕУ, дошла би поред сличног зајма од 90 милијарди евра Украјини који су лидери Уније договорили крајем прошле године за финансирање Кијева током 2026. и 2027.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму