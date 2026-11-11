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Ушаков: Путин сутра на састанку са Кушнером и Виткофом

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АТВ редакција
11.11.2026 16:29

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Помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједника Јужноафричке Републике Сирила Рамафосе, одржаном на маргинама самита БРИКС-а у Њу Делхију, у Индији, у петак, 11. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Kristina Solovyova, Sputnik,Kremlin Pool AP

Састанак руског предсједника Владимира Путина са специјалним изасланицима САД Џаредом Кушнером и Стивеном Виткофом биће одржан сутра ујутру, изјавио је помоћник у Кремљу Јуриј Ушаков.

"У првој половини дана", рекао је Ушаков новинарима када су га питали о тачном времену Путиновог сутрашњег састанка са Виткофом и Кушнером.

У Абу Дабију данас су завршени дводневни разговори у којима су учествовале делегације Русије, САД и Украјине, након чега је Кушнер рекао да ће он и Виткоф отпутовати у Русију на састанак са Путином, преноси Срна.

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Тагови :

Јуриј Ушаков

Владимир Путин

Џаред Кушнер

Стивен Виткоф

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