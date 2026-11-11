Ушаков: Путин сутра на састанку са Кушнером и Виткофом

Аутор:АТВ редакција
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Састанак руског предсједника Владимира Путина са специјалним изасланицима САД Џаредом Кушнером и Стивеном Виткофом биће одржан сутра ујутру, изјавио је помоћник у Кремљу Јуриј Ушаков.
"У првој половини дана", рекао је Ушаков новинарима када су га питали о тачном времену Путиновог сутрашњег састанка са Виткофом и Кушнером.
У Абу Дабију данас су завршени дводневни разговори у којима су учествовале делегације Русије, САД и Украјине, након чега је Кушнер рекао да ће он и Виткоф отпутовати у Русију на састанак са Путином, преноси Срна.
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