Ушетали на вјенчање и украли кутију са ковертама пуним новца: Млада и младожења у шоку

08.09.2025
Полиција је навела да је осумњичени побјегао из сале и ушао у црни СУВ, којим је управљао други мушкарац. Двоје људи ухапшено је након што су младом брачном пару у Калифорнији украли око 60.000 долара у готовини који су били у кутији за поклоне које су им доносили гости на вјенчању.
Према саопштењу полиције у Глендалеу од 5. септембра, крађа се догодила 31. августа током пријема у Renaissance Banquet Hall u Glendaleu. На снимку надзорне камере Армеан Схирехјини идентификован је као главни осумњичени. Полиција је навела да је осумњичени побјегао из сале и ушао у црни СУВ, којим је управљао други мушкарац. Возило је потом одјурило са лица мјеста.
Ухапшени осумњичени
Према полицији, Схирехјини и његов наводни возач бекства, Armean Shirehjini , ухапшени су 4. септембра.
"Детективи су извршили претрес оба стана и пронашли велику количину готовине, као и десетине чекова на име жртава из вјенчања,“ наводи полиција.
Полиција је такође саопштила да су из оба дома одузета више оружја и разне наркотике.
Пар, Џорџ и Надин Фарахат, описао је за локалне медије шокантан догађај.
"Гледао је плесни подијум, нашу породицу… Тако је застрашујуће осврнути се и схватити да је странац био на тако приватном и интимном догађају,“ рекла је млада Надин за АБЦ 7.
Џорџ је за КТЛА изјавио да је забава била „предивна док се инцидент није догодио“.
„Као што је традиција у нашој култури, већина људи дарује готовину или чекове младенцима, па је постојала кутија са свим ковертама, картицама и новцем од породице и пријатеља који су били позвани,“ додао је.
