Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин стигао је у раним јутарњим часовима у кинески Шенжен на самит Азијско-пацифичке економске сарадње (АПЕК).
На маргинама самита састао се са кинеским лидером Си Ђинпингом, а очекује се и сусрет са америчким предсједником Доналдом Трампом.
Путин је на састанку са Сијем у Шенжену рекао да руско-кинеско спољнополитичко партнерство стабилно функционише на међународној сцени, преносе руски државни медији.
„У изазовном геополитичком окружењу имамо конструктиван приступ формирању праведнијег мултиполарног свјетског поретка“, рекао је Путин.
Самит АПЕК-а одржава се 18. и 19. новембра, док се Трамп у међувремену налази на Филипинима. Састанак са Трампом и Сијем представља велику прилику за Путина да ојача дипломатски положај Кремља. Русија је под тешким санкцијама западних земаља и њихових савезника због анексије Крима 2014. године и инвазије на Украјину у фебруару 2022. године.
Тимоти Еш из програма за Русију и Евроазију британског института Чатам хаус оцјењује да ће Путин вјероватно ставити Украјину у средиште разговора и настојати да самит представи као понављање Конференције на Јалти из 1945. године.
На том историјском састанку амерички предсједник Френклин Д. Рузвелт, британски премијер Винстон Черчил и совјетски вођа Јосиф Стаљин планирали су коначан пораз нацистичке Њемачке и послијератно уређење свијета.
Путин ће се надати „да ће му се Си и Трамп придружити у одлучивању о судбини Украјине, без Украјине и Европе“, рекао је Еш.
(Кликс)
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