Ускоро у пензију са 67 година?

Извор:

Б92

10.09.2025

11:06

Ускоро у пензију са 67 година?

Грађани Њемачке прошле године су у просјеку одлазили у пензију са 64,7 година старости, што је за двије и по године касније него 2000. године.

Према подацима Њемачког фонда пензијског осигурања, тренд каснијег пензионисања је све израженији.

Иако је законски план да се старосна граница за пензију до 2031. године постепено подигне на 67 година, у коалиционом споразуму се наводи да даље подизање старосне границе није планирано.

Умјесто тога, разматра се увођење концепта "активне пензије", који би омогућио старијима од пензијске границе да остваре неопорезиву мјесечну зараду до 2.000 евра.

Пензијски фонд је, према речима копредседнице Ање Пил, стабилан, захваљујући добром стању на тржишту рада.

Прошле године, пензионери у Њемачкој су у просјеку примали 1.154 евра мјесечно. Значајна је разлика у примањима између мушкараца и жена: мушкарци су у просјеку примали 1.405 евра, док су жене добијале 955 евра.

Пензијски фонд је прошле године исплатио пензионерима 402,8 милијарди евра, док је приход Фонда био 402 милијарде.

Њемачка

Пензионери

