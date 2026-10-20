Уставни суд Чешке донио пресуду: Проститутке морају да плаћају порез

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Уставни суд Чешке послије неколико година судских спорова пресудио је да проститутке морају држави да плате порез на приход пошто добровољни секс за новац није кривично дјело као подвођење, тј. посредовање проституције.
Једна чешка љепотица ноћи одбила је својевремено да плати порез који јој је за 2013. и 2014. годину накнадно одредила пореска управа и дотјерала је чак до Уставног суда жалбу да ако јој држава наплати порез онда, како је навела, сама држава постаје макро, што је кривично дјело.
Хроника
У тешкој несрећи код Приједора погинуо мотоциклиста Бојан Кресоје
Порески органи примјетили су да та жена мијења готовину у еврима у круне и уплаћује на свој рачун а она је објаснила да је ријеч о приходима од проституције који се, по њеном мишљењу, не опорезују.
Касније је у жалбама на одлуку пореских органа наводила да су политичари говорили повремено да се добровољна проституција не опорезује те је сасвим легитимно очекивала да не мора да порез плати.
"Држава опорезује реалан економски приход и увећање имовине, не правни или морални основ добити. Опорезивање није морално одобравање неке дјелатности нити признавање те дјелатности од стране државе", образложио је Уставни суд одбијајући њену жалбу.
Судија Јиржи Пшибањ је паре од добровољног секса уврстио у приходе тзв. слободних професија медју које спадају уметници, спортисти, манекени.
Свијет
Протести наставника, студената и средњошколаца у Грчкој
"Циљ државе је да праведно пропише пореско оптерећење. Уставни суд сматра да када су приходи од добровољног пословања у секс бизнису легални, дакле подлежу опорезивању, то само дугорочно јача друштвени положај тих особа", закључио је Пшибањ у образложењу пресуде, преносе чешки медији.
(Нова)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
18
18
12
18
05
18
02
17
56
Тренутно на програму