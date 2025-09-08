Усвојена одлука која ће утицати на већину радника у Њемачкој

08.09.2025
Савезна влада Њемачке усвојила је нацрт свеобухватне пореске реформе која укључује и промјене у тзв. "накнади за превоз на посао".
Почевши од 1. јануара 2026, за запослене ће се примјењивати јединствени износ од 0,38 евра по километру, и то од првог километра једносмјерне удаљености између мјеста становања и радног мјеста. Промјене још морају одобрити Бундестаг и Бундесрат.
Према процјенама Министарства финансија, ове мјере ће довести до смањења пореских прихода у милијардама евра.
Међутим, еколошке организације критикују реформу јер радници с ниским примањима од ње готово неће имати користи, будући да због ниских плата не плаћају или плаћају врло мало пореза на доходак, па тиме ни накнада не доноси пореску олакшицу.
До сада су запослени имали право на:
Од 2026. године, 0,38 евра ће се обрачунавати од првог километра, независно од дужине пута. Тиме желе подстаћи и запослене с краћим удаљеностима да искористе ову пореску олакшицу.
Према Савезу пореских обвезника, од нове мјере користи ће имати сви запослени који путују на посао - било аутомобилом, бициклом или јавним превозом.
Највише користи имаће они који путују мање од 21 километар, јер су до сада били ограничени на нижу накнаду.
У табели су приказана три примјера за запослене који 220 дана годишње путују на посао:
Накнада за превоз се примјењује без обзира на превозно средство. Дакле, и корисници буса и воза профитирају.
Примјер рачунице за путнике у јавном превозу (20 километара удаљености):
Накнада се не исплаћује директно, већ се уноси у годишњу пореску пријаву као пословни издатак. Тиме се смањује опорезиви доходак, што зависно о личној пореској стопи може резултирати стотинама евра пореске уштеде.
Важно: Накнада вриједи само за једносмјерну удаљеност (нпр. 20 километара у једном смјеру, иако се свакодневно вози 40 километара укупно). Ова одредба остаје непромијењена.
Повећање накнаде за превоз на посао доноси олакшање многим запосленима, нарочито онима с краћим путовањем на посао. Стварна уштеда зависи од личне пореске стопе и броја радних дана годишње. Свако ко предаје пореску пријаву може убудуће остварити осјетну корист, преноси "Феникс Магазин".
