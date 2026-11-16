Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Суд у Милану одредио је данас једногодишњу судску управу над италијанском филијалом дигиталне банке Револут због озбиљних пропуста у систему за спречавање прања новца.
Према резултатима истраге, омогућили су сумњиве трансакције у вриједности од 76,5 милиона евра.
Истрага је указала на везе банке са особама које су осумњичене или осуђене за прање новца и незаконит пренос имовине, укључујући дјела почињена уз примјену мафијашких метода или уз подршку мафије, као и за друга тешка кривична дјела обухваћена италијанским прописима за борбу против мафије, преноси АНСА.
Република Српска
Игор Додик о програму Студентске листе: Србија и Српска су једно
Према наводима тужилаштва, озбиљни недостаци у систему Револута за спречавање прања новца омогућили су бројним особама осуђеним или осумњиченим за тешка кривична дјела, као и особама против којих су изречене превентивне мјере, приступ финансијском систему и олакшали извршење кривичних дјела.
У саопштењу које је потписао главни тужилац у Милану наводи се да је утврђен "стабилан модел управљања" који је у пракси омогућио пребацивање, прикривање или незаконито преусмјеравање капитала у укупном износу од 76,5 милиона евра.
Ауто-мото
УНДП у БиХ продаје службена возила, познате цијене
Према оцјени тужилаштва, те трансакције могле су да буду откривене да су досљедно примјењиване законске мјере и механизми за спречавање прања новца.
Одлуку о увођењу судске управе донијело је посебно одјељење Суда у Милану надлежно за превентивне мјере, на основу резултата истраге Одјељења за економску и финансијску полицију италијанске Финансијске полиције.
Револут је британска дигитална банка, основана 2015. године, која пружа банкарске и финансијске услуге, укључујући платни промет, мењачке послове, штедњу, кредите и трговину акцијама и криптовалутама, а према пословним резултатима за 2025. годину остварила је приход од око шест милијарди долара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму