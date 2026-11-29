Аутор:АТВ редакција
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Шеснаестогодишња дјевојчица убијена је у источном Лондону, а ухапшен је четрдесетосмогодишњи мушкарац након што је претходно из притвора пуштен на слободу уз кауцију.
Идентитети починиоца и жртве још нису објављени.
Убиство се догодило јуче у градском округу Њуам, а екипе хитне службе су по доласку на мјесто догађаја само могле да констатују смрт тинејџерке, преноси "Скај њуз".
Осумњичени за убиство ухапшен је синоћ на аеродрому Станстед и налази се у притвору.
О случају је обавијештено и Одјељење за професионалне стандарде Метрополитанске полиције, који су саопштили да вјерују да је осумњичени познавао жртву.
Против осумњиченог водила се истрага у другом предмету, након што је 16. новембра ухапшен након пријаве за породично насиље. Тај инцидент није повезан са убијеном 16-годишњакињом.
Одборник округа Њуам Мехмуд Мирза изјавио је да је убијена тинејџерка била обична дјевојка из бенгалске породице и да се припремала за матуру.
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