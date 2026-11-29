Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у стану у Хамбургу пронашла посмртне остатке жене /85/ која је преминула прије четири године, а њен 55-годишњи син сакрио их је у сандуку испод кревета.
Здравствени радник је у четвртак, 26. новембра, дошао у стан 55-годишњака у хамбуршкој четврти Хеимфелд, а на кревету је затекао нешто што је изгледало попут непомичне особе, те је позвао полицију.
Полиција је утврдила да је ријеч о лутки, а даљим прегледом у сандуку испод кревета пронашла је посмртне остатке замотане у фолију.
Утврђено је да је ријеч о тијелу мајке 55-годишњака, чија смрт никада није службено пријављена, преносе њемачки медији.
Према досадашњим информацијама, нема назнака да је жена преминула насилном смрћу и претпоставља се да је ријеч о природној смрти.
Педесетпедогодишњак је добровољно отишао у психијатријску установу, преноси Срна.
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