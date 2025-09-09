Ужас у Румунији: Отац везао ланцем дијете и отишао у куповину

Извор:
Телеграф
09.09.2025
13:56
Коментари:0
Полиција у граду Сибињ, у централном делу Румуније, открила је бизаран случај у понедељак, а пошто је примила хитан позив на број 112.
Надлежни су обавијештени да се у једном домаћинству налази дјечак, који је везан ланцима.
По доласку на лице мјеста, полицајци из станице Порумбаку де Жос затекли су узнемирујућу сцену - дијете је било везано ланцем за ногу, док је ланац причвршћен за сто.
Надлежни саопштавају да је истрагом утврђено да је отац везао малишана и оставио га закључаног у кући, како би отишао у куповину.
Против њега је одмах покренут поступак, а полиција је издала привремену мјеру заштите за малишана. Отац је задржан у притвору на 24 часа.
Свијет
Дјевојчица избодена у школи у Бечу
Дјечака је преузела Социјална служба у Сибињу, па је премјештен у један од постојећих центара.
Полиција је покренула кривични поступак против оца због сумње на злостављање малољетника и незаконито лишавање слободе, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму