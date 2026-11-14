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Узбуна у америчком граду: Евакуисани становници због пријетње бомбом

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14.11.2026 08:20

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Полиција Америка жута трака истрага хапшење
Фото: Pexels/ cottonbro studio

Становници неколико округа у градовима Пеорија и Ист Пеорија у америчкој држави Илиноис евакуисани су због пријетње бомбом у фабрици етанола и алкохолних пића, јавила је мрежа Си-Би-Ес.

Полиција је објавила обавезну евакуацију свих лица која се налазе у радијусу од једне миље од фабрике "БајоУрџа рињуаблс".

Си-Би-Ес наводи да је сумњив предмет пронађен у близини или у кругу фабрике, преноси Срна.

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Тагови :

Полиција

Америка

истрага

Бомба

Пријетња бомбом

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