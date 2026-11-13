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Узбуна у цијелој Америци: Хитна забрана полијетања свих авиона на територији САД-а

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АТВ редакција
13.11.2026 22:13

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Узбуна у цијелој Америци: Хитна забрана полијетања свих авиона на територији САД-а
Фото: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Америчка Федерална управа за авијацију (ФАА) наредила је потпуну обуставу авио-саобраћаја на свим аеродромима широм Сједињених Америчких Држава, до даљег, позивајући се на „ванредне околности“.

Како је наведено у хитном обавјештењу, ријеч је о такозваном националном приземљењу летова (national ground stop), мјери којом се заустављају полијетања авиона ка одређеним аеродромима, односно обуставља полазак летова у оквиру дефинисаног подручја.

Према доступним информацијама, наредба је издата из безбједносних разлога, али ФАА за сада није објавила шта је конкретно изазвало ову ванредну ситуацију. Ни очекивано трајање обуставе није познато.

Према наводима из обавјештења које се дијели међу авио-оператерима, сви авиони који чекају на полијетање морају да остану на земљи до нове наредбе. Долазни међународни летови биће разматрани појединачно.

Шта значи ова одлука?

Обустава позната као ground stop једна је од најрестриктивнијих мјера које ФАА може да уведе у управљању ваздушним саобраћајем. Она подразумијева привремену забрану полијетања за авионе обухваћене наредбом, како би се спријечило додатно оптерећење система и омогућило безбједно одвијање саобраћаја.

Овакве мјере могу се уводити због озбиљних проблема у контроли лета, техничких кварова, прекида комуникација, временских непогода или других околности које угрожавају безбједност.

Поједини корисници и учесници у авио-саобраћају на друштвеним мрежама помињу могуће проблеме са комуникационим системима и опремом за контролу лета, али ти наводи за сада нису званично потврђени.

Према извјештају „Аксиоса“, ријеч је о изузетно ријеткој одлуци која обухвата аеродроме широм САД.

(Телеграф)

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Тагови :

авион

Америка

обустава саобраћаја

летови

ФАА

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