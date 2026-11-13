(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) Дјеца се безбрижно играла, а онда је цијела зграда почела да се руши

Аутор:АТВ редакција
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Двојица дјечака, старих девет и двије године, чудом су преживјела урушавање троспратне зграде у Бруклину у којем је погинуло осморо људи, међу којима и двоје друге дјеце.
Потресан снимак надзорне камере из њиховог стана приказује тренутак када зидови почињу да падају на малишане, док њихова мајка покушава да их спасе.
WATCH: Terrifying footage shows the moment Brooklyn building collapsed Wednesday, killing eight people and leaving several others in critical condition. https://t.co/JXSA8998Fu— Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026
Трагедија се догодила у сриједу, 11. новембра, нешто послије 16 часова по локалном времену, у њујоршком насељу Флетбуш. Зграда на адреси Флетбуш авенија 1321 срушила се у грађевинску јаму на сусједној парцели, затрпавши станаре и раднике.
Снимак који је објавила америчка телевизија Си-Би-Ес њуз приказује деветогодишњег дјечака у дневној соби, док се његов двогодишњи брат игра на поду.
Старији дјечак, који је кренуо по млијеко, изненада почиње да виче и трчи према вратима. У том тренутку појављује се њихова мајка, а само неколико секунди касније зид просторије се руши. Двогодишњак остаје у просторији док се око њега обрушавају дијелови зграде. Упркос томе што је завршио затрпан шутом, дјечак је извучен жив.
Њихов отац Андерсон Велез, који се у тренутку несреће налазио на послу, потврдио је да су супруга и оба сина преживјели.
Деветогодишњак је задобио тешке повреде главе, због којих је оперисан и смјештен на Одјељење интензивне његе, док је његов млађи брат прошао са огреботинама. Мајка је задобила озбиљне повреде ребара, кичме и кључне кости.
Велез је испричао да је за несрећу сазнао када га је супруга позвала телефоном и очајнички затражила помоћ за дјецу која су остала под рушевинама. Породица се у зграду доселила тек почетком новембра, након што је претходно живјела у прихватилишту за бескућнике.
Према званичним подацима њујоршке полиције, у урушавању је погинуло осам особа, укључујући шест одраслих и двоје дјеце.
Међу жртвама су деветогодишња Никол Данијела Салвада Родригез и десетогодишњи Кевин Сантијаго Рејес Гонзалес. Погинула су и двојица грађевинских радника који су се налазили на сусједном градилишту.
Још 18 људи је повријеђено, укључујући четворицу ватрогасаца. Према посљедњим информацијама градских власти, једна особа остала је у критичном стању.
На мјесто трагедије упућено је приближно 250 ватрогасаца и припадника хитних служби.
Спасавање је трајало готово 24 часа, а екипе су морале пажљиво да уклањају огромне количине бетона, цигала и металних конструкција због опасности од додатног урушавања.
Међу спасенима била је и трудница, која је извучена након више од два часа проведена под рушевинама. Њен супруг, који је чекао информације на мјесту несреће, заплакао је када је сазнао да је жива.
Ватрогасци су потрагу завршили у четвртак поподне, након што је утврђено да испод рушевина више нема жртава.
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