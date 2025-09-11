Узнемирујуће посљедње ријечи пилота чији је син одвео 75 људи у смрт

11.09.2025
Злогласни лет 593 Аерофлота путовао је са међународног аеродрома Шереметјево у Москви до аеродрома Каи Так у Хонг Конгу 23. марта 1994. године - али је због фаталне грешке лет се завршио тоталном катастрофом.
У авиону је било 12 чланова посаде и 63 путника, укључујући двоје дјеце Јарослава Кудринског, који су били на свом првом међународном путовању. На пола лета, најискуснији пилот, капетан Андреј Данилов напустио је кокпит да се одмори, остављајући Кудринског (39) и првог официра Игора Пискарјова (33) задужене да управљају авионом.
Са авионом на аутопилоту и постављеним курсом, Кудрински је искористио прилику да своје двоје дјеце позове у пилотску кабину у обилазак, док је већина путника спавала.
Желећи да им пружи незаборавно искуство, дозволио је сваком од њих да сједне на пилотско сједиште и да додирну команде како би се осјећали као да управљају авионом.
Јана (12) је била прва и њен "лет" је прошао без икаквих компликација. Њен отац је прилагодио путању лета тако да је изгледало као да лагано окреће авион иако је аутопилот и даље држао све под контролом.
Пратио ју је Едгар, њен 16-годишњи брат. Још једном, Кудрински је лагано управљао командама како би свом сину дао прилику да "вози авион", али у узбуђењу, дјечак је снажно гурнуо контроле.
Без знања летачке посаде, ово је узроковало да се аутопилот авиона искључи. Упозорење се појавило на пилотској кабини, али је искључено прије него што су га пилоти примјетили.
Схвативши шта је његов син урадио, Кудрински се може чути на снимку како му говори да оде.
Рекао је: "Едгаре, бјежи. Иди позади, иди позади! Видиш да смо у опасности, зар не? Одлази, одлази Едгаре! Одлази, одлази. Кажем ти да одеш!".
Авион се кретао под опасно високим нагибом од 90 степени, а на снимку се чује и први официр Пискарјов како позива Кудринског да да "пуну снагу" мотору како би то исправио.
Али авион није могао да издржи тако стрмо скретање и застао је.
Док су пилоти у почетку успјели да то исправе и врате авион у нормалан угао, неискусни први официр је случајно поново зауставио летјелицу.
Авион је почео да се окреће, али упркос напорима да се то поново исправи, изгубили су превелику висину и стрмоглавили се у планински ланац Кузњецк Алатау брзином од 160 миља на сат.
Удар је одмах убио све у авиону.
Цијела трагична ситуација одвила се у само 2 и по минута.
Иако је Аерофлот у почетку оповргао присуство дјеце у пилотској кабини током несреће, на крају су признали постојање путника у пилотској кабини када су подаци црне кутије открили истину.
Kurir.rs/Mirror
