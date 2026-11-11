Logo

Ванг: Политика Пекинга према Вашингтону стабилна и досљедна

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
11.11.2026 17:19

Коментари:

0
Кинески министар спољних послова Ванг Ји говори током конференције за новинаре након састанка министара спољних послова у оквиру сарадње Ланцанг-Меконг, одржаног у Пекингу у сриједу, 4. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Кинеска политика према САД остаће стабилна и досљедна, а Пекинг је спреман да ојача сарадњу са Вашингтоном и на прави начин смањује разлике и рјешава осјетљива питања, изјавио је кинески министар спољних послова Ванг Ји.

"Пекинг је спреман да ојача комуникацију и сарадњу са САД", рекао је Ванг.

Централна кинеска телевизија јавила је раније данас да је Ванг разговарао телефоном са америчким државним секретаром Марком Рубиом о билатералним односима и интеракцији лидера двије земље, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ванг Ји

пекинг

Кина

Сједињене Америчке Државе

Вашингтон

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција користи бибер-спреј против демонстраната током генералног штрајка широм земље због стамбене кризе у Мадриду, у Шпанији, у сриједу, 11. новембра 2026. године.

Свијет

Приведено 19 људи током генералног штрајка

1 ч

0
Помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједника Јужноафричке Републике Сирила Рамафосе, одржаном на маргинама самита БРИКС-а у Њу Делхију, у Индији, у петак, 11. септембра 2026. године.

Свијет

Ушаков: Путин сутра на састанку са Кушнером и Виткофом

2 ч

0
Лого НАТО-а истакнут је у Анкари, у Турској, 7. јула 2026. године.

Свијет

НАТО се спрема за велики рат?

2 ч

0
Шеф руске делегације Владимир Медински, лијево, говори током трилатералних разговора Русије и Украјине, уз посредовање Сједињених Америчких Држава, у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима, у уторак, 10. новембра 2026. године.

Свијет

Медински: Мир ближи након разговора у Абу Дабију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима