Ванг: Политика Пекинга према Вашингтону стабилна и досљедна

Аутор:АТВ редакција
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Кинеска политика према САД остаће стабилна и досљедна, а Пекинг је спреман да ојача сарадњу са Вашингтоном и на прави начин смањује разлике и рјешава осјетљива питања, изјавио је кинески министар спољних послова Ванг Ји.
"Пекинг је спреман да ојача комуникацију и сарадњу са САД", рекао је Ванг.
Централна кинеска телевизија јавила је раније данас да је Ванг разговарао телефоном са америчким државним секретаром Марком Рубиом о билатералним односима и интеракцији лидера двије земље, преноси Срна.
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