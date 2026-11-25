Аутор:АТВ редакција
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Администрација америчког предсједника Доналда Трампа предложила је увођење нових царина на увоз робе из 14 трговинских партнера, укључујући ЕУ и Кину, изјавио је трговински представник САД Џејмисон Грир.
Он је рекао да би царине на одређене производе из ЕУ порасле на 15 одсто, а за Кину до 20 одсто, пренијела је агенција ДПА.
Грир је навео да приједлог предвиђа нове царине за Индију, Јапан, Швајцарску, Тајван, Тајланд, Вијетнам, Бангладеш, Камбоџу, Индонезију, Јужну Кореју, Малезију и Сингапур.
Он је указао да су амерички трговински партнери деценијама развијали индустријске и трговинске стратегије с циљем да имају биланс у своју корист "док истовремено еродирају производну базу САД".
Трамп је раније увео свеобухватне царине кључним трговинским партнерима САД, тврдећи да ће то помоћи у јачању америчке производње и обезбјеђивању радних мјеста.
Врховни суд САД поништио је већину тих царина.
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