Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање три особе су погинуле, четири су повријеђене, а 36 радника се води као нестало у пожару у фабрици слаткиша у западном дијелу острва Јава у Индонезији.
Пожар је избио синоћ, а данас се наставља акција потраге и спасавања, пренио је "Ројтерс".
Петнаест особа је спасено, од којих су четири превезене у здравствене установе.
Узрок пожара за сада није познат.
На снимку се може видјети обим пожара, као и да се густ, црни дим надвио над фабриком.
#BREAKING: 3 dead, over 30 missing after candy factory fire in Serang, Indonesia. https://t.co/sCMHPWPYH2— Insider (World News) (@InsiderWN) November 22, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму