Велики напредак Руса: Оборена 42 украјинска дрона

Руска противваздушна одбрана оборила је 42 украјинска дрона изнад Русије, саопштено је из руског Министарства одбране.
"Прошле ноћи, у периоду од 23.00 часа по московском времену 12. септембра до јутрос у 6.00 часова, системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 42 украјинска дрона", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се додаје да је 15 дронова оборено изнад Ростовске, 12 изнад Белгородске и 10 изнад Волгоградске области, два изнад Крима, а по једна беспилотна летјелица оборена је изнад Калушке, Курске и Смоленске области.
