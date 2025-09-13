Logo

Велики напредак Руса: Оборена 42 украјинска дрона

Извор:

СРНА

13.09.2025

08:53

Велики напредак Руса: Оборена 42 украјинска дрона
Фото: Танјуг/АП

Руска противваздушна одбрана оборила је 42 украјинска дрона изнад Русије, саопштено је из руског Министарства одбране.

"Прошле ноћи, у периоду од 23.00 часа по московском времену 12. септембра до јутрос у 6.00 часова, системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 42 украјинска дрона", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да је 15 дронова оборено изнад Ростовске, 12 изнад Белгородске и 10 изнад Волгоградске области, два изнад Крима, а по једна беспилотна летјелица оборена је изнад Калушке, Курске и Смоленске области.

Украјина

Русија

