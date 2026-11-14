Викторија (16) нестала након свађе с дечком: Тијело нађено у шуми поред пута

Аутор:АТВ редакција
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Шеснаестогодишња Викторија Перез из Флориде у САД убијена је након што је нестала у суботу увече, 7. новембра. Њено тијело пронађено је у шумовитом подручју недалеко од пута, свега неколико сати након што је породица пријавила њен нестанак.
Полиција је ухапсила њеног 19-годишњег дечка Роберта Тимонса, за којег истражитељи тврде да је дјевојку упуцао током свађе.
Трагичан случај објавио је амерички часопис Пеопле, позивајући се на канцеларију шерифа округа Паско на Флориди.
Викторија Перез последњи пут је виђена у суботу увече, 7. новембра, у области Спринг Хил, сјеверно од Тампе. Када се није вратила кући, њена породица је у недјељу око 7 часова ујутру контактирала полицију и пријавила њен нестанак.
Међутим, потрага се завршила трагично. Полиција је у недјељу око 11.24 часова примила пријаву да је пронађена мртва особа у шумовитом подручју код Крел Драјва. На мјесту догађаја пронашли су тијело младе дјевојке, удаљено око 4,5 метара од пута. Касније је потврђено да је ријеч о Викторији, за којом се трагало.
Након проналаска тијела, истражитељи су почели да разговарају са особама блиским дјевојци и њеном 19-годишњем дечку Роберту Тимонсу.
Према ријечима шерифа, чланови породице и пријатељи описали су везу овог пара као бурну и токсичну.
Полиција је прегледала и снимке са надзорних камера, који су јој помогли да идентификује возило повезано са Тимонсом. Истражитељи су утврдили да је Викторија око 1.15 часова у недјељу, 8. новембра, ушла у аутомобил којим је управљао њен дечко.
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Током вожње, пар се наводно посвађао, а ситуација је убрзо ескалирала.
Истражитељи тврде да је Тимонс током свађе извукао пиштољ и пуцао у своју шеснаестогодишњу дјевојку.
Шериф је навео да је младић у почетку негирао да зна било шта о томе гдје се Викторија налази. Касније је, међутим, признао да ју је покупио у стамбеном комплексу у којем је живјела са породицом.
Према ријечима шерифа, Тимонс је потом признао да је током свађе држао пиштољ у крилу, након чега га је извукао и запуцао. Дјевојку је погодио у лијеву страну главе.
Након пуцњаве, наводно је одвезао њено тијело до оближње локације и оставио га у шуми, гдје га је полиција касније пронашла. Истражитељи наглашавају да су ови наводи дио истраге која је још у току.
Према информацијама из канцеларије шерифа, 19-годишњи осумњичени ријешио се пиштоља након пуцњаве, тако што га је наводно бацио у оближњу воду.
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Због тога полицијски тим за роњење и претрагу наставља потрагу за оружјем.
Истражитељи у међувремену прикупљају додатне доказе. Провјеравају возило повезано са осумњиченим, као и један од станова у стамбеном комплексу у који је Викторија требало да оде.
Роберт Тимонс ухапшен је у понедјељак, 9. новембра, у вези са смрћу своје дјевојке. Истрага о овом случају и даље траје.
Шериф је о трагедији говорио и на конференцији за новинаре, током које је изразио жаљење због смрти младе дјевојке.
"Био је то трагичан, заиста трагичан догађај. Имамо шеснаестогодишњу младу жену која никада неће доживјети свој 18. рођендан. То је једноставно ужасан, трагичан крај", рекао је шериф.
Полиција за сада није објавила додатне детаље о овом случају, а околности Викторијине смрти и даље су предмет истраге, преноси телеграф.
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