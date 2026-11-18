Аутор:АТВ редакција
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Многи амерички љекари оспице су учили као болест из прошлости, али њихова недавна поновна појава широм земље, узрокована падом стопе вакцинације, учинила их је веома стварним проблемом садашњости.
„Оспице су биле попут болести из прошлости – нешто што се у Сједињеним Државама једноставно више није виђало“, рекао је за АФП Трахерн В. Џонс, педијатар специјалиста за заразне болести из Јуте.
Панамеричка здравствена организација (ПАХО) саопштила је у уторак да оспице у Сједињеним Државама више немају статус искоријењене болести, будући да је ове године на националном нивоу забиљежено више од 5.400 случајева, укључујући више од 500 у Јути, гдје Џонс ради.
„Било је то као сусрет са духом из прошлости, са нечим што никада не би требало да видите у стварном животу“, рекао је он.
Џонс сматра да је број пријављених случајева ове веома заразне болести знатно мањи од стварног броја заражених, јер је ове године лијечио велики број дјеце обољеле од оспица.
Оспице се лако препознају по црвеним осипима на тијелу заражене особе, а прате их и повишена тјелесна температура и респираторни симптоми. У појединим случајевима могу довести и до озбиљнијих компликација, попут упале плућа или мозга, које могу изазвати тешке дугорочне здравствене посљедице, па чак и смрт.
Џонс је рекао да се пацијенти обољели од оспица обично осјећају „изузетно лоше“, додајући да је то „често најгора болест коју ће дијете пребољети током живота“.
Џесика Ериксон, педијатар инфектолог у Дјечијој болници у Пенсилванији, навела је да је од прољећа на њено одјељење примљено тридесетак пацијената обољелих од оспица.
У Пенсилванији је ове године забиљежено више од 1.500 случајева. У тој савезној држави живи и бројна заједница Амиша, чији припадници из вјерских разлога избјегавају вакцинацију. Седам случајева завршило је смртним исходом, а сви преминули били су невакцинисани.
„Повишена температура је у овим случајевима обично знатно интензивнија него код већине других вирусних инфекција“, рекла је Ериксон за АФП, додајући да су температуре „много, много више од оних на које смо навикли код уобичајених болести“.
Она је објаснила да оспице често доводе до компликација јер сам вирус озбиљно оштећује имунолошки систем. Процјењује да се у 10 до 20 одсто случајева јављају здравствене компликације које превазилазе основне симптоме болести.
„Могуће је да оспице изазову трајно и неповратно оштећење мозга које нећете примијетити све до десет година касније“, додала је она.
Љекар Пол Офит, који се сјећа претходне епидемије оспица од прије више од 30 година, изразио је жаљење због тога што шира јавност тако мало зна о ризицима које носи ова болест.
„Мислим да се људи више не сјећају колико вас овај вирус може десетковати или чак усмртити“, рекао је за АФП.
„Постоји много тога у медицини што још не знамо... Али ово знамо – ако људи у име 'медицинске слободе' одлуче да се не вакцинишу, то не значи да имају право да се заразе и шире потенцијално смртоносну инфекцију.“
Према Џонсу, одговорност за овакво стање лежи у ономе што назива „епидемијом ужасних дезинформација“.
Иако многа невакцинисана дјеца припадају вјерским заједницама, бројна друга долазе из породица које су „добијале веома збуњујуће поруке и информације, како са друштвених мрежа, тако и од савезне владе, о томе колико је вакцинација против оспица заправо важна“, рекао је он.
Многи стручњаци указују на америчког министра здравља Роберта Ф. Кенедија Млађег као на особу која подстиче неповјерење према вакцинацији, будући да више пута износи неутемељене тврдње о безбједности вакцина.
Упитан да прокоментарише Кенедијеву улогу, Џонс је рекао:
„То је као да гледате некога ко вјерује да је Земља равна плоча како преузима контролу над НАСА-ом.“
(Индекс)
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