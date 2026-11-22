Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Више путника данас је на аеродрому у Франкфурту пријавило здравствене тегобе након што су у два авиона допутовали из Доминиканске Републике, а сумња се да је ријеч о инфекцији норовирусом.
Два авиона компаније "Кондор", која су полетјела из мјеста Ла Романа, слетјела су јутрос у Франкфурт, а потом су медицинске екипе прегледале путнике, преноси РТЛ.
Тенис
Акарас први пут шампион завршног мастерса
Због већег броја пријављених случајева, око 9.19 часова активиран је аларм за масовни пријем болесних, а на аеродром су упућене додатне екипе хитне помоћи и ватрогасне службе.
Компанија "Кондор" потврдила је да су се путници током лета жалили на здравствене тегобе и да је аеродром у Франкфурту, у складу са стандардним процедурама, унапријед обавијештен о ситуацији.
Како је саопштила компанија "Фрапорт", медицинско особље прегледало је путнике непосредно по слијетању авиона.
Према досадашњим информацијама, по једна особа из сваког авиона превезена је у болницу, а остали путници након прегледа нису захтијевали болничко лијечење већ су наставили путовање.
Њемачки медији наводе да се као могући узрок здравствених тегоба испитује норовирус, који је веома заразан и може да изазове изненадну мучнину, повраћање и дијареју, преноси Срна.
Свијет
Још једно енглеско село гласало за излазак из Уједињеног Краљевства
За сада није потврђено гдје су се путници заразили, али се испитује могућност да су обољели претходно боравили на истом крузеру, што би могло да објасни појаву симптома код путника из два различита авиона, преноси "Јуроњуз".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Савјети
2 ч0
Свијет
3 ч0
Љубав и секс
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму