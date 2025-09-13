Вјештачка интелигенција ометала потрагу за убицом Чарлија Кирка

13.09.2025
Након што је ФБИ објавио фотографије осумњиченог за убиство Чарлија Кирка, корисници друштвених мрежа одлучили су “помоћи” у потрази па су путем АИ алата побољшали те слике које су се онда прошириле интернетом, а објављене су чак и на службеној страници на Фејсбуку канцеларије шерифа у округу Вашингтон.
Слике нису побољшане, него - измјењене
Мрежом су се прошириле бројне фотографије направљене различитим алатима, али оне су само закомпликовале потрагу. Наиме, иако данашњи АИ алати могу имати импресивне резултате, у овом случају чини се како вјештачка интелигенција није побољшала фотографије, већ их је - измијенила.
Тако, ако се упореде оригиналне фотографије са оним које су измијењене путем АИ-а, у неким случајевима чини се како је ријеч о различитим особама јер, не само да је технологија “испеглала” лице, већ га је и прилично промијенила. Такође, на неким сликама бјегунац има сат на руци и патике с другом бојом везица у односу на слике које је објавила полиција. Све су то детаљи који могу заварати људе и збунити их па би због њих могли пријавити погрешну особу полицији, односно можда неће препознати правог бјегунца јер ће им у глави бити АИ слика на којој је његово лице промијењено.
Такву једну фотографију за коју је написано да је “много јаснија” објавила је, дакле, и канцеларија шерифа у округу Вашингтон на свом профилу на Фејсу, а занимљиво је како је, када су схватили како је ријеч о слици која је промијењена, нису одмах уклонили са странице. Ту лажну фотографију даље су подијелиле хиљаде корисника, а мрежом су се прошириле и бројне друге такве фотографије које не приказују право лице особе од интереса.
Џим Бурман, бивши шеф полицијске станице у Редландсу и стручњак за АИ објаснио је за "Фокс Њуз" како се оваквим објавама и ширењем у суштини лажних информација омета криминалистичка истрага. Због тога би ФБИ могао добити бројне лажне пријаве и трошити ресурсе на погрешне трагове. Објаснио је како АИ не може једноставно испеглати мутне слике, већ она генерише слике и измишља детаље и управо је то највећи проблем. Људи који мисле да помажу требало би да то престану радити јер раде управо супротно.
У међувремену је убица Чарлија Кирка ухапшен, али је овај случај донио важну лекцију о употреби АИ у оваквим ситуацијама.
