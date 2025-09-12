Вјештица која је проклела Чарлија Кирка изнијела чудно откриће

Извор:
"Вјештица" за коју се тврди да је "проклела" Чарлија Кирка само неколико дана прије атентата у ком је убијен, прекинула је ћутање и изнијела чудно "откриће".
Конзервативни активиста Кирк (31) смртно је погођен у врат у сриједу док је обраћао окупљенима током једног догађаја на Универзитету у Јута Вели. Одговарао је на питање о масовним пуцњавама када га је погодио метак са приближно 120 метара удаљености.
Кирк је хитно пребачен у локалну болницу, али нажалост, преминуо је од посљедица повреда, пише "Мирор".
Тајлер Робинсон (22) ухапшен је због убиства истакнутог десничарског инфлуенсера.
Само неколико дана прије смртоносне пуцњаве, амерички магазин "Језебел" објавио је чланак о "проклињању" контроверзног активисте, под насловом: "Платиле смо неке Етсy вјештице да прокуну Чарлија Кирка".
Текст је носио и поднаслов: "Ако крајње десни мизогин са лошом фризуром жели да сатанизује независне жене, Језебел је више него срећан да буде баба његових ноћних мора."
Чланак је обухватао разговоре са неколико "вјештица" које преко интернет платформе Етсy "нуде бацање клетви". Ауторка текста навела је да је купила разне чини од различитих продаваца, укључујући једну под називом "НЕКА ГА СВИ МРЗЕ" и другу "МОЋНА ЧАРОЛИЈА ПРОКЛЕТСТВА".
Једна наводна вјештица, која се представља као Свештеница Лилин, наводно је послала видео на коме гори слика Кирка. Неколико дана послије тих такозваних чини, Кирк је смртно погођен, а сада је Свештеница Лилин изнијела бизарну тврдњу, описујући своју "магију" као "ефикасну".
У саопштењу подијељеном за "Метро", Свештеница Лилин је прво потврдила да она "(не) слави губитак живота".
"Вјештица" је затим рекла: "Уз то, широм заједнице вјештичарства, многе од нас вјерују да су чини, магија и проклетства веома стварни и да могу донети дубоке промјене у овом свијету, било кроз психолошке или метафизичке начине."
"Као сестре суочавале смо се са стварима које не можемо да објаснимо, радиле ствари које пркосе логици, магија је за нас веома стварна."
"Иако не можемо преузети буквалну одговорност за смрт господина Кирка, потврђујемо да је магија са којом радимо ефикасна."
Свештеница Лилин је додала да рад "у складу са колективном енергијом" може "манифестовати на незамисливе начине". Саопштење је завршила ријечима: "Паклене благословије".
Свештеница Лилин води Етсy налог СтриксСистерс, гдје заједно са другом самопрокламованом вјештицом Леамашту нуди "чини". Објашњавајући своје методе, Лилин каже да она "ходи путем добротворне магије, познате и као бела магија за исцјељења, љубав, благостање и прорицање", док Леамашту практикује "штетну магију, познату и као црна магија, као што су клетве, чини опсесије и склапање пакта".
Извод из чланка објављеног на сајту магазина гласи: "Да ли вас занима да казните Кирка због година његових назадних говора америчкој омладини и свима у близини? Овдје у Језебелу, спремне смо да откријемо да ли постоји чаролија за то."
Ипак, ауторка је додала напомену, која каже: "Желим да јасно ставим до знања да не призивам мрачне силе да му нанесу штету."
"Само желим да се сваког јутра пробуди са необјашњивим бубуљицама. Желим да му микрофон за подкаст откаже сваки пут када притисне 'снимај'."
"Желим да му плави блејзери изненада сви буду за један број мањи. Желим да му једна чарапа стално клизи низ стопало. Желим да му палац порасте превише да би могао да твитује."
"Да му упропастим дан колективном феминистичком снагом Етсy вјештичјег сабата била би највећа радост мог живота."
Након смртоносне пуцњаве 10. септембра, Језебел је додао уредничку напомену на почетак текста. У њој стоји: "Ова прича је објављена 8. септембра. Језебел најоштрије осуђује пуцњаву на Чарлија Кирка. Не подржавамо, не храбримо нити оправдавамо политичко насиље било које врсте."
Поред тога, Џош Џексон, предсједник Прјдт Медиа Груп, који је власник Језебела, рекао је за Варијети: "Текст је био иронично истраживање људи који продају клетве на Етсy-ју и намијењен као сатиричан одговор на реторику Чарлија Кирка током година."
"Ауторка је веома јасно ставила до знања да не жели да се Кирку догоди стварна штета. Оно што се догодило данас је трагично и пречесто постаје уобичајено, и осуђујемо овај ужасан чин насиља", рекао је, преноси "Телеграф".