Влада блокирала интернет странице за клађење и платформе за казина

Аутор:АТВ редакција
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Бразилска Влада блокирала је вечерас интернет странице за клађење и платформе за казина, а забрањено је и рекламирање кладионица.
Бразилски предсједник Луиз Инасио Лула да Силва потписао је декрет 25. септембра којим се забрањује рад, понуда, посредовање и рекламирање клађења путем интернета и све врсте активности око коцкања.
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Корисници који буду покушали да приступе платформама аутоматски ће бити преусмјерени на страницу бразилске Владе која их обавјештава да је та услуга званично блокирана и да је њихово рекламирање забрањено, преноси Срна.
Бразилски предсједник је увео забрану клађења на интернету због превисоке задужености домаћинстава и утицаја на здравље људи јер коцкање изазива зависност.
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