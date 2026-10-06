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Влада блокирала интернет странице за клађење и платформе за казина

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06.10.2026 22:26

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Кладионица апарати
Фото: Pexels

Бразилска Влада блокирала је вечерас интернет странице за клађење и платформе за казина, а забрањено је и рекламирање кладионица.

Бразилски предсједник Луиз Инасио Лула да Силва потписао је декрет 25. септембра којим се забрањује рад, понуда, посредовање и рекламирање клађења путем интернета и све врсте активности око коцкања.

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Корисници који буду покушали да приступе платформама аутоматски ће бити преусмјерени на страницу бразилске Владе која их обавјештава да је та услуга званично блокирана и да је њихово рекламирање забрањено, преноси Срна.

Бразилски предсједник је увео забрану клађења на интернету због превисоке задужености домаћинстава и утицаја на здравље људи јер коцкање изазива зависност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бразил

кладионица

Казино

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