Владимира Зеленског у Ирској дочекали јајима

Аутор:АТВ редакција
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Један од аутомобила из колоне Владимира Зеленског гађан је јајима током његове посјете Ирској, пренио је новинар британског "Скај њуза" Стивен Марфи.
Марфи је на друштвеној мрежи Икс објавио снимак инцидента, уз дипломатски одмерен коментар да је "један од аутомобила из колоне Зеленског стигао помало испрљан".
Zelensky's motorcade got egged during his Ireland visit.
People are tired of this begging dictator. https://t.co/JFAJlB6iIk— Chay Bowes (@BowesChay) November 13, 2026
Зеленски је у ирској престоници учествовао на самиту Европске политичке заједнице, гдје се састао са специјалним изасланицима америчког предсједника Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером. Амерички изасланици у Ирску су допутовали након разговора са руским предсједником Владимиром Путином у Москви.
На састанку су разматрани резултати трилатералних преговора Русије, САД и Украјине у Абу Дабију, размјена заробљеника и могућност укључивања европских представника у преговарачки процес.
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