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Владимира Зеленског у Ирској дочекали јајима

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АТВ редакција
13.11.2026 19:50

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Предсједник Украјине Володимир Зеленски говори током конференције за новинаре у уторак, 20. октобра 2026. године, у Ослу, у Норвешкој.
Фото: Tanjug/Lise Åserud/NTB Scanpix via AP

Један од аутомобила из колоне Владимира Зеленског гађан је јајима током његове посјете Ирској, пренио је новинар британског "Скај њуза" Стивен Марфи.

Марфи је на друштвеној мрежи Икс објавио снимак инцидента, уз дипломатски одмерен коментар да је "један од аутомобила из колоне Зеленског стигао помало испрљан".

Зеленски је у ирској престоници учествовао на самиту Европске политичке заједнице, гдје се састао са специјалним изасланицима америчког предсједника Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером. Амерички изасланици у Ирску су допутовали након разговора са руским предсједником Владимиром Путином у Москви.

На састанку су разматрани резултати трилатералних преговора Русије, САД и Украјине у Абу Дабију, размјена заробљеника и могућност укључивања европских представника у преговарачки процес.

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Тагови :

Владимир Зеленски

Ирска

јаја

Украјина

Русија

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