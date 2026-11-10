Војник ухапшен због сумње да је одавао тајне Русима

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетједногодишњи мушкарац ухапшен је у уторак у близини Глочестера због сумње да је починио кривична дјела према Закону о националној безбједности из 2023. године, јавља Скај њуз.
Осумњичен је за кривична дјела из члана 1. овог закона, која се односе на прибављање или одавање заштићених информација, као и из члана 3, који се односи на помагање страној обавјештајној служби.
У оквиру истраге коју води британска полиција за борбу против тероризма, полицијски службеници обављају претресе на двије локације у грофовији Глочестеру, саопштила је лондонска Метрополитанска полиција.
Из полиције је потврђено да се сумње односе на Русију.
Мушкарац се и даље налази у притвору у једној полицијској станици у Лондону. Истрагу воде припадници лондонског одјела полиције за борбу против тероризма, а провјере су још у току.
Замјеница помоћника комесара Вики Еванс, виша национална координаторка полиције за борбу против тероризма, изјавила је за Скај њуз да је хапшење резултат блиске сарадње британских и америчких власти.
"Ово значајно хапшење и истрага резултат су блиске сарадње британских и америчких власти. Оптужбе су озбиљне, а наша истрага је и даље у току. Ова акција показује снагу партнерства британских и америчких сигурносних служби и органа за провођење закона. Желим похвалити рад свих тимова који су учествовали. Заједнички ћемо подузети одлучне мјере против свих за које сумњамо да су умијешани у криминалне активности које би могле угрозити нашу националну безбједности" навела је Еванс.
Директор ФБИ-ја Каш Пател (Касх Пател) изјавио је да овај случај укључује сумње на шпијунажу, што представља изузетно озбиљну пријетњу Сједињеним Америчким Државама и њиховим савезницима.
"Истрага је и даље у току, али желим послати јасну поруку: ФБИ нема толеранције према било коме ко прекрши заклетву дату Сједињеним Америчким Државама и чији поступци угрожавају нашу националну сигурност и сигурност наших партнера", поручио је Пател.
(Аваз)
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