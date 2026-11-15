Logo

Војска се повлачи: Преузимају Баб ел Мандеб?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
15.11.2026 11:14

Коментари:

0
Војска се повлачи: Преузимају Баб ел Мандеб?
Фото: Ansar Allah Media Office via AP

Војне снаге међународно признате владе у Јемену, коју подржава Саудијска Арабија, саопштиле су данас да се повлаче из подручја које надвисује стратешки мореуз Баб ел Мандеб, чиме ће контролу над том стратешки важном области преузети милитантни покрет Хути.

„Јужне оружане снаге објављују спровођење операције премјештања својих снага са аеродрома Дубаб и из подручја Баб ел Мандеба, западно од провинције Таиз. Овај корак је предузет с циљем да се приоритетно осигура безбједност главног града Адена и сусједних провинција, као и да се ојачају линије фронта и одговори на постојеће пријетње“, наводи се у саопштењу владиних снага Јемена које преноси Ројтерс.

Баб ел-Мандеб

Свијет

"Блокада, блокаде која блокира блокаду": Да ли ће Хути затворити Баб ел Мандеб?

Владине снаге са југа Јемена премјештају своје јединице ка граду Адену, гдје је смјештена влада, у тренутку када Хути, који контролишу већи дио сјевера земље, укључујући главни град Сану и најнасељеније дијелове Јемена, појачавају притисак на јужне области које су још увијек под контролом владе.

Повлачење владиних снага из области Баб ел Мандеба, који повезује Црвено море и Аденски залив, даће Хутима већи утицај над овим кључним поморским пролазом.

Снаге међународно признате владе Јемена покренуле су у октобру војну операцију с циљем да поново заузму стратешка обална подручја, која контролишу Хути, који су у септембру напредовали ка југу земље, у покушају да преузму контролу над цјелокупном јеменском обалом Црвеног мора.

Ескалација сукоба између Хута и снага међународно признате владе у Јемену, након што је прекршено примирје које је постигнуто 2022. године уз посредовање Уједињених нација, претворила се у још један нестабилан фронт у ширем америчко-израелском рату против Ирана, након што су Хути од љета почели нападе и на Саудијску Арабију, кључног савезника Сједињених Америчких Држава и владе у Јемену, наводи Ројтерс, а преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Баб ел-Мандеб

Хути

Јемен

Саудијска Арабија

Коментари (0)

Прочитајте више

Нафта

Свијет

Нови напад на кључни саудијски нафтовод

5 д

0
Хути испоставили рачун Саудијцима: Траже 51 милијарду долара и званично признање

Свијет

Хути испоставили рачун Саудијцима: Траже 51 милијарду долара и званично признање

1 седм

0
Становници ходају по рушевинама својих домова у насељу Сеина у Таизу, у Јемену, након ракетног напада, у уторак, 20. октобра 2026. године.

Свијет

Убијено или повријеђено 20 цивила у ракетном нападу Хута

1 седм

0
"То је објава рата": Египат прискаче у помоћ Саудијској Арабији

Свијет

"То је објава рата": Египат прискаче у помоћ Саудијској Арабији

2 седм

0

Више из рубрике

Афера тресе Британију: Блерова свастика под лупом

Свијет

Афера тресе Британију: Блерова свастика под лупом

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Преминуо дјечак (15), позлило му је на часу физичког: Трагедија у САД-у

3 ч

0
Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.

Свијет

Бацали пепео из пећи: Избио пожар, погинула два ватрогасца, ухапшене мајка и кћерке

3 ч

0
Израелска војска убила команданта Хамаса

Свијет

Израелска војска убила команданта Хамаса

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима