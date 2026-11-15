Војска се повлачи: Преузимају Баб ел Мандеб?

Аутор:АТВ редакција
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Војне снаге међународно признате владе у Јемену, коју подржава Саудијска Арабија, саопштиле су данас да се повлаче из подручја које надвисује стратешки мореуз Баб ел Мандеб, чиме ће контролу над том стратешки важном области преузети милитантни покрет Хути.
„Јужне оружане снаге објављују спровођење операције премјештања својих снага са аеродрома Дубаб и из подручја Баб ел Мандеба, западно од провинције Таиз. Овај корак је предузет с циљем да се приоритетно осигура безбједност главног града Адена и сусједних провинција, као и да се ојачају линије фронта и одговори на постојеће пријетње“, наводи се у саопштењу владиних снага Јемена које преноси Ројтерс.
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Владине снаге са југа Јемена премјештају своје јединице ка граду Адену, гдје је смјештена влада, у тренутку када Хути, који контролишу већи дио сјевера земље, укључујући главни град Сану и најнасељеније дијелове Јемена, појачавају притисак на јужне области које су још увијек под контролом владе.
Повлачење владиних снага из области Баб ел Мандеба, који повезује Црвено море и Аденски залив, даће Хутима већи утицај над овим кључним поморским пролазом.
Снаге међународно признате владе Јемена покренуле су у октобру војну операцију с циљем да поново заузму стратешка обална подручја, која контролишу Хути, који су у септембру напредовали ка југу земље, у покушају да преузму контролу над цјелокупном јеменском обалом Црвеног мора.
Ескалација сукоба између Хута и снага међународно признате владе у Јемену, након што је прекршено примирје које је постигнуто 2022. године уз посредовање Уједињених нација, претворила се у још један нестабилан фронт у ширем америчко-израелском рату против Ирана, након што су Хути од љета почели нападе и на Саудијску Арабију, кључног савезника Сједињених Америчких Држава и владе у Јемену, наводи Ројтерс, а преноси Танјуг.
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