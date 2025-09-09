Logo
Воз преполовио аутобус, најмање 10 мртвих

09.09.2025

07:55

Voz Zeljeznicka stanica
Фото: Pexels/Paul IJsendoorn

Најмање 10 особа је погинуло, а 61 је повријеђена када је воз налетио на аутобус у области Атлакомулко у Мексику, саопштили су локални званичници.

Државно тужилаштво саопштило је да је погинуло седам жена и три мушкарца, преноси Ројтерс.

Несрећа се догодила у понед‌јељак када је теретни воз ударио и преполовио аутобус на спрат, пренио је Паис.

До несреће је дошло када је возач аутобуса покушао да пређе пружни прелаз у индустријској зони Атлакомулко.

На мјесту несреће интервенисали су припадници хитних служби, Црвеног крста, полиције и националне гарде.

