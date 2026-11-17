Аутор:АТВ редакција
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Број случајева малих богиња у Европи опада ове године, иако неке земље и даље доживљавају велике епидемије. Према здравственим властима, око 2.000 случајева је забиљежено у Европској унији и сусједним земљама.
Прелиминарни подаци Европског центра за превенцију и контролу болести (ECDC) показују да ће регион вјероватно имати знатно мање случајева 2026. године него 2025. године, извјештава Euronews .
Агенција је објавила податке о пријављеним случајевима у Европској унији, Исланду, Лихтенштајну и Норвешкој до краја септембра ове године. Иако се очекује да ће се бројке за 2026. годину додатно повећати, разлика у односу на претходну годину је велика. У 12 мјесеци до краја септембра 2026. године забележено је 2.325 случајева, у поређењу са 10.195 у истом периоду претходне године.
Упркос општем паду, Бугарска и Италија су ове године забиљежиле око 600 случајева. У Италији, број инфекција стално опада од априла, када је потврђено 173 случаја. У Бугарској, која је имала само два случаја током цијеле 2025. године, здравствени званичници кажу да су лажни сертификати о вакцинацији допринели ширењу инфекције.
У једном од најтеже погођених региона, око 60 одсто дјеце која су наводно вакцинисана није имало никаква антитела на мале богиње, заушке или рубеолу, болести од којих вакцина штити. Према подацима ECDC-а, до септембра није било смртних случајева од малих богиња у Европском економском простору.
Мале богиње се појављују и у другим европским земљама. Енглеска је потврдила 1.055 случајева закључно са 9. новембром, док је Украјина пријавила 653 случаја закључно са септембром. Иако су подаци ECDC-а прелиминарни, 2026. година ће вјероватно бити мирнија него претходних година.
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У 2025. години у Европском економском простору забиљежено је 7.655 случајева, у поређењу са више од 35.000 у 2024. години. Због овог наглог пораста, шест земаља, укључујући Аустрију, Шпанију и Уједињено Краљевство, изгубиле су статус искорењених малих богиња у јануару.
Европски здравствени стручњаци упозоравају да, упркос укупном паду броја инфекција, заједнице са ниским стопама вакцинације остају у ризику од епидемија. Стопе вакцинације против малих богиња у Европи крећу се од 68 процената у Румунији до 99 процената у Мађарској.
Мале богиње су веома заразна болест и да би се спречиле епидемије, потребно је вакцинисати најмање 95 одсто становништва. Двије дозе вакцине пружају заштиту за око 97 одсто. Анализа случајева са познатим статусом вакцинације у прошлој години показује да је већина заражених била невакцинисана. ECDC наводи да је око 28 одсто заражених била дјеца млађа од пет година, док је 51 одсто заражених имало 15 година или више.
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