Аутор:АТВ редакција
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Климатски феномен супер Ел Нињо наставља да јача, а поједини метеоролози упозоравају да би могао прерасти у још снажнији феномен, који називају мега Ел Нињо.
Наиме, Ел Нињо је донио рекордне температуре ове године и наставиће да утиче на климу и наредних мјесеци.
Супер Ел Нињо наставио је да јача, поједини стручњаци наводе да овај феномен сада улази на потпуно непознату територију и да прераста у мега Ел Нињо, који је још снажнији и опаснији.
Моћни климатски образац вјероватно ће утицати на температуре и падавине широм свијета у наредним мјесецима, пише "Дејли Мејл".
Многи су у Пацифику већ осјетили какав хаос доноси веома јак Ел Нињо, а поједини експерти су још раније упозоравали да би могао да однесе више од 850.000 живота.
У свијету већ погођеном климатским промјенама које изазива човјек, он би могао да има и разорне посљедице по живи свијет, јер нарушава воде богате храњивим материјама које подржавају ланац исхране у том региону, остављајући морске лавове, морске птице, пингвине и морске игуане у борби да пронађу довољно хране.
"Аномалија од плус 10 степени температуре површине мора у близини Галапагоса и крај обале Перуа. Ово је сада Мега Ел Нињо", написао је на друштвеној мрежи Икс др Рајан Мае, амерички метеоролог, уз мапу која приказује огроман појас изузетно топле воде који се протеже дуж екваторијалног Пацифика, од обале Јужне Америке ка централном Тихом океану.
Научници већ мјесецима упозоравају да би рекордни Ел Нињо могао да буде катастрофалан у многим дијеловима свијета.
Из Свјетске метеоролошке организације (СМО) недавно су упозорили да Ел Нињо не доноси нову топлоту планети, али да ослобађа топлоту из океана, који су топлији него икад, па "има више топлоте расположиве за ослобађање".
"Ми појачавамо климу, а Ел Нињо ће дјеловати као мултипликатор ризика. Топлотни таласи, тропски циклони и олујне кише јачају брже него што су нас историјске полазне основе припремиле", рекла је недавно Селесте Сауло, генерална секретарка СМО.
Ел Нињо и његова хладнија "сестра" Ла Ниња су двије фазе природног климатског обрасца у тропском Пацифику познатог као Ел Нињо–јужна осцилација (ЕНСО).
Перуански и еквадорски рибари сковали су термин Ел Нињо ("дјечак" или "дијете Христ") у 19. вијеку због појаве необично топле океанске струје поред обале која им је смањивала улов непосредно прије Божића.
Научници су изабрали име Ла Ниња ("дјевојчица") као супротност Ел Нињу.
Између ова два догађаја постоји "неутрална" фаза.
Ел Нињо може да ослаби сталне пасатне вјетрове који дувају од истока ка западу преко тропског Пацифика, утичући на временске прилике дјеловањем на кретање топле воде широм овог огромног океана.
Ово слабљење загријава обично хладније централне и источне дијелове океана, мијењајући падавине изнад екваторијалног Пацифика и обрасце вјетрова широм свијета.
Вишак топлоте на површини Пацифика ослобађа енергију у атмосферу која може привремено да подигне глобалне температуре, због чега су године Ел Ниња често међу најтоплијим у историји.
+10°C sea surface temperature anomaly near Galapagos 🐢and off coast of Peru.
This is now a Mega El Niño. https://t.co/xfavOfY16L— Ryan Maue (@RyanWeather) November 22, 2026
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